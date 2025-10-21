Il sindaco uscente non Lega con gli alleati

Amministrative 2026, la Lega affonda Miccichè: “Isolato e senza giunta, si dimetta e lasci spazio a chi può rilanciare Agrigento”

AGRIGENTO – Dopo l’annuncio della ricandidatura del sindaco Francesco Miccichè, arrivato durante la trasmissione Sindaco Oggi sul sito Mediterraneo, si moltiplicano le reazioni politiche. Dopo la presa di posizione di Pasquale Spataro, esponente di Fratelli d’Italia, che aveva escluso qualsiasi sostegno alla sua ricandidatura, arriva adesso anche la Lega per Salvini Premier, con toni altrettanto duri.

«L’annuncio della ricandidatura da parte del sindaco di Agrigento Francesco Miccichè sembra una boutade – afferma la consigliera comunale Valentina Cirino – anche se riconosciamo nelle sue parole quello spirito di ingenuità che lo contraddistingue e non gli fa vedere i fallimenti di cui si è reso protagonista».

La consigliera parla di un sindaco ormai isolato, con una giunta azzoppata e una maggioranza disgregata: «Trova il coraggio di dirsi pronto per una nuova elezione, ma questa sortita fa comprendere come egli sia stato mollato anche da chi quattro anni fa lo aveva proposto».

Nel mirino anche la gestione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, definita da Cirino «un disastro che basta da solo per misurare la totale incapacità ad amministrare una città».

«È tempo che Miccichè venga archiviato – prosegue –. Sarebbe auspicabile un gesto di rinsavimento e responsabilità da parte di chi, pur avendolo già di fatto “posato”, continua per vergogna a sostenerlo dietro le quinte. Piuttosto che logorare ancora un percorso ormai conclusosi in un vicolo cieco, il sindaco si dimetta e lasci ai cittadini la scelta di un nuovo primo cittadino in grado di affrontare le molteplici sfide di Agrigento».

Secondo Cirino, «la politica buona affronterà il tema con serietà, ben sapendo che ogni determinazione dovrà escludere la riproposizione dell’attuale sindaco».

L’intervento della Lega arriva dunque a rafforzare la presa di distanza già espressa da Fratelli d’Italia, con Spataro che aveva parlato di “fine di una legislatura stanca e senza prospettive” e annunciato la volontà del partito di proporre un candidato nuovo, capace e determinato.

Una posizione che conferma come, all’interno della coalizione di centrodestra, la ricandidatura di Miccichè — annunciata solo poche ore fa — appaia sempre più isolata e priva di consenso politico. Leggi anche: Area Progressista contro Miccichè: “Dovrà dare 60 milioni di risposte agli agrigentini”

