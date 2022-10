Candidatura capitale della cultura: un incontro “con Agrigento e per Agrigento”

Agrigento, con Lampedusa e i Comuni della provincia, è una delle quindici città candidate a diventare Capitale italiana della Cultura 2025. Sabato 29 ottobre, a partire dalle 10, al Teatro Pirandello di Agrigento il Sindaco, Francesco Micciché, il Presidente dell’Empedocle Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento Onorevole Antonino Mangiacavallo e il Presidente di Associazione MeNO – Memorie e Nuove Opere , Roberto Albergoni, presenteranno alla comunità il programma, le idee e le visioni della candidatura. I numeri del dossier, sviluppato da Associazione MeNO, raccontano la forza di Agrigento2025: 44 i progetti artistici e culturali proposti, che coinvolgono oltre 130 tra artisti e partner locali, nazionali e internazionali. Un dossier di candidatura che trasforma i territori di Agrigento e Lampedusa in centri di riflessione e produzione artistica sul tema della relazione tra l’individuo, il prossimo e l’ambiente. “La candidatura di Agrigento a Capitale italiana della Cultura si inscrive in una strategia di ampio orizzonte, che ha l’obiettivo di raccontare l’identità culturale e sociale di Agrigento, all’Europa e al Mediterraneo” dichiara il Sindaco Micciché. “La candidatura di Agrigento a Capitale italiana della Cultura è un’occasione unica per coniugare le ragioni di una storia plurimillenaria con una nuova idea di futuro, che possa vedere Agrigento e il suo territorio protagonista nel panorama nazionale e internazionale. Abbiamo il dovere di riscoprire l’orgoglio della nostra identità per valorizzare, con un progetto moderno e condiviso, le ricchezze materiali e immateriali di una terra meravigliosa” sottolinea il Presidente Mangiacavallo. “Per Agrigento 2025 abbiamo presentato un programma artistico e culturale che ha lo scopo di facilitare lo sviluppo di comunità attive e aperte all’esercizio di relazione e confronto. Comunità capaci di assumere l’impegno di tutela dei diritti e dei doveri culturali e la responsabilità nella cura del bene comune” sono le parole del Presidente Albergoni. Alla presenza del Prefetto di Agrigento dottoressa Maria Rita Cocciufa, dell’Arcivescovo Monsignor Alessandro Damiano, delle autorità del territorio e del Presidente della Fondazione Teatro Luigi Pirandello Alessandro Patti, quello di sabato è un incontro con Agrigento e per Agrigento: per condividere con la comunità e la società civile, il mondo imprenditoriale e delle forze sociali un progetto capace di unire il territorio nel comune obiettivo di rendere Agrigento un centro internazionale di riflessione, indagine e produzione culturale. La presentazione della candidatura sarà anche un’occasione di festa: in apertura una rappresentazione classica con la regia di Marco Savatteri, seguirà un’esibizione dell’Orchestra Sinfonica e del Coro del Liceo musicale Empedocle e la proiezione dello spot promozionale di Agrigento2025 realizzato da Andrea Vanadia, con la partecipazione di Gaetano Aronica e le musiche di Francesco Buzzurro.