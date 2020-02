Cancelleri ancora nei cantieri della SS 640: “Voglio lasciare le carte a posto per le opere aperte e mai finite”

Il viceministro delle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, oggi in provincia di Agrigento per una serie di sopralluoghi nei cantieri della statale 640, dell’Agrigento-Caltanissetta (chilometro 14), del ponte Petrusa, della galleria Spinasanta e di Akragas 1 e 2.

“Ragioniamo sul futuro. Voglio lasciare le carte a posto per le opere aperte e mai finite– dichiara lo stesso Cancelleri nella prima tappa in programma questa mattina sulla SS 640. “Occorre- continua– riportare alla normalità un territorio che ha vere necessità. il chilometro 14, che costringe a percorrere la strada in doppio senso in una decina di giorni verrà riaperto”.

Su Agrigento, il viceministro ricorda il prossimo incontro del 9 marzo in Prefettura per determinare ragionamenti anche coi sindaci del territorio più allargato, con interesse sulle più importanti realtà viarie.

I sopralluoghi seguono gli incontri tenuti proprio in Prefettura ad Agrigento.

A monitorare i lavori, presente il Cartello Sociale, con in testa i rappresentanti sindacali di CGIL CISL e UIL e don Mario Sorce, quale rappresentante della pastorale sociale dell’Arcidiocesi agrigentina. Cartello Sociale che, lo ricordiamo, si sta tanto battendo per portare a concretezza la risoluzione di annose problematiche che affliggono il nostro territorio con particolare riferimento alla viabilità e alle infrastrutture.

TAPPA AL PETRUSA: il ponte riaprirà a maggio 2020

“Si sta continuando a lavorare. E’ uno degli interventi per il quale il Cartello Sociale ha chiesto chiarezza. Abbiamo avuto il varo del ponte Petrusa, sul quale si sta lavorando alla definizione delle ultime saldature e si procederà con tutto il resto. Lavori che richiederanno qualche mese ed io continuerò a venire in questo territorio per verificare che tutto proceda bene per dire ai cittadini con certezza che a maggio 2020 il ponte riapre ristabilendo un consono attraversamento e anche un collegamento tra Agrigento e Favara”, dichiara con fermezza Cancelleri.

Parla poi di “bella collaborazione” col Cartello Sociale che a suo dire “ha il merito di avere acceso i riflettori”. “Una bella pagina di storia che va raccontata– continua- e mi auguro di potere aggiungere ancora altri successi. La collaborazione fra i vari livelli istituzionali che non necessariamente debbono essere quelli dello Stato ma anche quelli di chi rappresenta la Chiesa, i Sindacati, chi rappresenta i bisogni della gente, è un modello d’esempio. Noi vogliamo inaugurare i fatti, le strade che vengono finalmente aperte”.

