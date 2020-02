Agrigento, febbraio il mese più asciutto degli ultimi cento anno

Il mese sta per concludersi, e può essere archiviato come il febbraio più “asciutto” degli ultimi 100 anni. Ma era già successo lo scorso gennaio, anch’esso il più “secco” nell’ultimo secolo.

A fornire i dati l’osservatorio delle acque della Regione Siciliana, e l’allarme riguarda soprattutto le province di Agrigento, Palermo, e Trapani.

Per due mesi consecutivi, in questa parte di Sicilia, la pioggia è stata assente, e a risentirne principalmente è l’agricoltura, visto che gli invasi sono ancora in salute per rifornire le abitazioni.