C’è un angolo di Agrigento dove le vigne guardano il mare e la bianca falesia di Punta Bianca. È qui che nasce uno dei vini siciliani che negli ultimi due anni ha raccolto una lunga serie di riconoscimenti nei principali concorsi enologici internazionali, pur rimanendo quasi sconosciuto nella sua stessa terra.

È la storia di Campisidrasi, azienda agricola biologica di Punta Bianca guidata da Pasquale Carlino, che con il proprio Nero d’Avola “U’Primu” continua a conquistare giurie internazionali.

L’ultimo riconoscimento arriva dai London Tasting Awards 2026, dove il vino ha ottenuto la medaglia d’oro ed è stato indicato come miglior Nero d’Avola del concorso, un risultato che si aggiunge a un palmarès già particolarmente ricco.

Negli ultimi mesi Campisidrasi ha infatti ottenuto anche la medaglia d’oro al Frankfurt International Trophy 2026, la medaglia d’argento al Mundus Vini, il WineHunter Award del Merano WineFestival, il riconoscimento della Guida Prosit di ONAV con due Prosit, gli 87 punti di Falstaff e un ulteriore premio internazionale assegnato a Parigi dall’Accademia Euromediterranea delle Arti.

Una serie di risultati che testimoniano come una piccola realtà vitivinicola del territorio agrigentino sia riuscita a ritagliarsi uno spazio tra le produzioni più apprezzate nei concorsi internazionali dedicati al vino.

L’azienda coltiva i propri vigneti in regime biologico nell’area di Punta Bianca, una delle zone più suggestive della costa agrigentina, caratterizzata da terreni ricchi di marne calcaree e da una forte influenza del mare. Proprio queste caratteristiche contribuiscono a definire il profilo del Nero d’Avola “U’Primu”, vino sul quale l’azienda ha costruito il proprio percorso qualitativo.

«Nemo profeta in patria» è l’osservazione con cui Pasquale Carlino racconta il paradosso di una produzione ormai conosciuta e premiata all’estero, ma ancora poco nota nel territorio in cui nasce.

Una storia che dimostra come, anche lontano dai grandi distretti del vino siciliano, sia possibile costruire un progetto capace di affermarsi sui mercati internazionali attraverso qualità, identità territoriale e attenzione alla produzione biologica.

Campisidrasi, il Nero d’Avola di Punta Bianca premiato tra i migliori d’Europa

C’è una Sicilia del vino che spesso resta lontana dai riflettori. Non si trova sull’Etna o nelle aree storicamente più conosciute della viticoltura isolana, ma tra Agrigento, Palma di Montechiaro e la Riserva Naturale di Punta Bianca, dove i filari guardano il Mediterraneo e crescono su terreni ricchi di marne calcaree.

È qui che nasce Campisidrasi, azienda agricola biologica fondata da Pasquale Carlino, una realtà giovane che in pochi anni è riuscita a conquistare alcune delle più prestigiose giurie enologiche internazionali, pur rimanendo ancora poco conosciuta nel territorio in cui produce.

L’ultimo riconoscimento arriva dai London Tasting Awards 2026, dove il Nero d’Avola “U’Primu” ha ottenuto la medaglia d’oro conquistando anche il prestigioso titolo di Best Nero d’Avola, grazie al punteggio di 95/100 e alla qualità complessiva espressa durante le degustazioni alla cieca.

Un risultato che non rappresenta un episodio isolato ma l’ultima tappa di un percorso costruito negli anni.

Il vino di Campisidrasi ha infatti conquistato anche la medaglia d’oro al Frankfurt International Trophy 2026, la medaglia d’argento al Mundus Vini, il WineHunter Award del Merano WineFestival, gli 87 punti assegnati dalla guida Falstaff Sicilia Trophy, l’inserimento nella Guida Prosit Perenne di ONAV, oltre a un riconoscimento internazionale ricevuto a Parigi dall’Accademia Euromediterranea delle Arti per l’eccellenza del progetto vitivinicolo.

Numeri che raccontano come una piccola azienda agricola dell’Agrigentino sia riuscita ad attirare l’attenzione di enologi, sommelier e critici provenienti da tutta Europa.

Ma il segreto di questi risultati, secondo l’azienda, nasce soprattutto dal territorio.

I vigneti sorgono infatti tra Agrigento, Naro e Palma di Montechiaro, in prossimità della Riserva Naturale di Punta Bianca, su terreni fortemente calcarei e ricchi di minerali. Un ambiente che garantisce un drenaggio naturale dei suoli, preserva la freschezza delle uve e favorisce una maturazione lenta grazie alle brezze marine che arrivano dal Mediterraneo. L’esposizione a sud-sud ovest, le escursioni termiche e la costante ventilazione rappresentano caratteristiche ideali per la coltivazione del Nero d’Avola e del Grillo.

Campisidrasi ha inoltre scelto la strada della produzione biologica, eliminando completamente l’utilizzo di glifosati e privilegiando pratiche agricole rispettose dell’ambiente. Una filosofia che non riguarda soltanto il vino, ma anche la produzione di olio extravergine d’oliva ottenuto dagli uliveti storici dell’azienda.

Il protagonista assoluto della produzione resta però U’Primu, Nero d’Avola Sicilia DOC affinato in acciaio, che si presenta con un colore rosso rubino intenso e un profilo aromatico caratterizzato da note di ciliegia, prugna, frutti di bosco e delicate sfumature speziate di vaniglia. Un vino strutturato ma equilibrato, pensato per accompagnare carni rosse, selvaggina e formaggi stagionati.

Accanto al rosso, anche il Grillo “Punta Bianca” sta raccogliendo risultati importanti. Il bianco della cantina ha ottenuto la medaglia d’oro sia al Frankfurt International Trophy sia ai London Tasting Awards, confermando la qualità anche della produzione a bacca bianca.

Se dal punto di vista qualitativo i riconoscimenti continuano ad arrivare, anche sul piano commerciale l’azienda guarda sempre più all’estero. La distribuzione interessa già diversi Paesi europei, con particolare attenzione al mercato tedesco, dove i vini Campisidrasi stanno trovando spazio in enoteche specializzate, wine bar e punti vendita dedicati alle produzioni di qualità. La partecipazione alle principali fiere internazionali ha consentito alla cantina di costruire una rete commerciale che continua ad ampliarsi, portando il nome di Punta Bianca oltre i confini della Sicilia.

«Nemo profeta in patria» osserva con un sorriso Pasquale Carlino. Una frase che sintetizza il paradosso di un’azienda capace di conquistare medaglie e riconoscimenti nelle più importanti competizioni internazionali, ma ancora poco conosciuta da molti agrigentini.

E forse proprio questa è la notizia più significativa: mentre il territorio guarda altrove, tra le colline che dominano Punta Bianca nasce un Nero d’Avola che oggi viene premiato tra i migliori nelle principali competizioni enologiche europee.

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