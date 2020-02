Campionati studenteschi e impianti sportivi, se n’è parlato in conferenza di servizio

Presso L’Usp di Agrigento, si è tenuta la conferenza di servizio provinciale dei docenti referenti di scienze motorie, e sportive degli istituti secondari di primo e secondo grado, della provincia di Agrigento, che hanno aderito ai campionati studenteschi.

La riunione, coordinata dalla referente provinciale prof.ssa Marianna Gueli Alletti, ha messo a punto il calendario degli incontri che, a partire dal mese di febbraio e fino alla fine di maggio, vedrà impegnati numerosi giovani atleti nelle diverse discipline sportive tra cui pallavolo, calcio, pallacanestro, ginnastica, corsa campestre e atletica leggera. L’incontro ha anche evidenziato un incremento degli istituti che hanno aderito ai campionati e l’inserimento di nuove discipline tra cui la pallavolo integrata, la pallapugno e il calcio a 5 integrato misto.

Dall’incontro si è anche evidenziato l’annoso problema delle strutture e delle attrezzature sportive. In particolar modo si è parlato dello stadio di Atletica Leggera di Villaseta che risulta ancora inagibile e che, per questo motivo, negli anni passati le gare provinciali di atletica si sono svolte presso il campo Comunale di Sciacca.

Il campo, comunque, ha bisogno di nuove attrezzature sia per le gare su pista che nei salti. La provincia di Agrigento, e in particolare la città di Agrigento, che ha visto negli anni passati numerosi atleti anche di buon livello , ha bisogno di uno stadio di atletica leggera, per fare in modo che gli alunni delle nostre scuole e semplici appassionati cittadini possano finalmente ritornare a praticare questo sport.