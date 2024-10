In occasione dell’Ottobre Rosa, la campagna di prevenzione del tumore alla mammella, il Comune di Realmonte in collaborazione con il Lions Club “Valle dei Templi” di Agrigento e la sezione locale del Cif, ha organizzato un convegno con a tema il valore della prevenzione, svolto nell’aula Consiliare Felice Vaccaro. Il prof. Antonino Savarino, direttore della Uoc Oncologia dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ha tenuto una rilevante e chiara relazione sugli stili di vita, sui controlli preventivi, fondamentali per individuare nell’immediato la patologia e sull’importanza dei controlli. Durante l’incontro è stato possibile prenotare l’appuntamento per effettuare lo screening gratuito in programma il 9 novembre prossimo.

Dopo il saluto del sindaco Sabrina Lattuca, sono intervenuti: da remoto la presidente del Consiglio comunale, Irene Pilato, il presidente Lions Club “Valle dei Templi”, Gaetano Salemi, la presidente del Cif, Rosina Coco, la nutrizionista Floriana Falci e l’istruttrice di pilates e yoga, Maria Grazia Argento e la presidente delle “Uncinettine” di Realmonte, Silvana Burgio, che ha realizzato con le associate, i fiocchi rosa distribuiti ai presenti.

“Sono molto soddisfatta dell’incontro di sabato in aula Consiliare – dichiara il sindaco Sabrina Lattuca- patrocinato dal Comune e realizzato con la collaborazione del Lions Valle dei Templi e delle Uncinettine di Realmonte. Ringrazio il dott. Savarino, vero e proprio luminare dell’oncologia, la presidente Coco e le dottoresse Falici e Argento che, grazie ad un’iniziativa promossa dal Cif di Realmonte e sposata dall’amministrazione, hanno dibattuto su di un tema delicato e importante, inerente lo screening, come strumento di prevenzione, per scongiurare il tumore alle mammelle. A Realmonte, parliamo sempre di bellezza e questa lodevole iniziativa si inserisce in un cammino virtuoso verso il futuro, dove la vita è bellezza e questa iniziativa è vita!”.

