Campagna elettorale, il dibattito è sulla scuola

Il dibattito della campagna elettorale si sposa sul tema scuola. Il 24 settembre si dovrebbe tornare tra i banchi, a ormai a 2 giorni dalla riapertura, l’amministrazione comunale non ha fornito agli istituti scolastici nessuna indicazione sulle procedure anti-Covid che i presidi dovranno adottare. Ha portare l’attenzione sull’argomento è il candidato sindaco di Forza Italia, Udc e Diventerà Bellissima Marco Zambuto: “E’ una situazione inaccettabile, genitori e alunni non hanno una guida, un punto di riferimento, non dispongono ancora di un vademecum da seguire. Capisco le difficoltà oggettive e mi rendo conto che la situazione è complicata e spesso poco chiara, ma mancano solo tre giorni e non si può pensare di lasciare allo sbando un’intera popolazione scolastica”. (la nota stampa completa clicca qui MARCO ZAMBUTO – NORME ANTICOVID NELLE SCUOLE: ANCORA NESSUNA INDICAZIONE)

Intanto questa sera, martedì 22 settembre alle 20,30, nel salone dell’Hotel Akrabello del Villaggio Mosè, si terrà la presentazione alla stampa e alla città della squadra di assessori designati dal candidato sindaco Franco Miccichè e di tutti i candidati al consiglio comunale delle quattro liste a lui collegate. L’appuntamento, inizialmente fissato per domenica scorsa, è stato fatto rinviare dalla Digos che ha ritenuto fosse da inserire nelle manifestazioni politiche e quindi in contrasto delle prescrizioni del silenzio elettorale legato al referendum. L’incontro si svolgerà naturalmente nel rispetto delle attuali normative anti-covid.

Marco Vullo ringrazia Franco Miccichè:

Marco Vullo, candidato con la lista Uniti per la città a sostegno del progetto che vede Franco Miccichè come alfiere di una coalizione civica che lo vede concorrere per la carica di Sindaco esprime soddisfazione per la designazione ad Assessore in prima battuta in vista delle elezioni amministrative del 4 e 5 ottobre. “Ringrazio Franco Miccichè – dice Vullo – e tutta la squadra per avermi onorato e responsabilizzato in questo progetto che vede entusiasmo, collegialità, dinamismo e persone motivate che vogliono fare il bene della città. Dopo anni di lavoro in consiglio posso mettere a disposizione del candidato Sindaco Miccichè le mie conoscenze e competenze sul territorio”.

All’hotel Dioscuri il sindaco uscente Calogero Firetto ha presentato i suoi assessori designati nella serata di lunedì.

Tra gli assessori designati un giovanissimo neo diplomato, si tratta di Giorgio Bongiorno che viene dato in quota Italia Viva ma anche assessore di riferimento delle liste “Onda” e “Noi” di Carmelo Pullara. “Ringraziamo l’On. Carmelo Pullara – ha dichiarato Bongiorno – che oltre a dimostrarci la forte sensibilità nei confronti dell’azione del Comitato Sturzo da me rappresentato, è voluto andare oltre indicando il mio nome come assessore designato della giunta Firetto, a testimonianza della condivisione e delle giuste battaglie che il nostro comitato ha portato avanti in questo ultimo anno. Tanti amici mi sono stati vicini e hanno corroborato l’idea dell’On. Carmelo Pullara facendola diventare una decisione fuori dagli schemi, che supera gli steccati e mette il rilievo il valore delle idee. Per noi questa è nuova politica, ringrazio inoltre tutti i candidati e le liste di “Onda” e “Noi” che hanno accolto con simpatia la mia designazione. Salutiamo infine con grande soddisfazione la decisione di IV di appoggiare ufficialmente il sindaco.

Gli altri tre candidati, Angela Galvano, Daniela Catalano e Marcella Carlisi hanno già presentato la loro squadra.