Assessori designati, Bongiorno ringrazia Carmelo Pullara

Tra gli assessori designati un giovanissimo neo diplomato, si tratta di Giorgio Bongiorno che viene dato in quota Italia Viva ma anche assessore di riferimento delle liste “Onda” e “Noi” di Carmelo Pullara. “Ringraziamo l’On. Carmelo Pullara – ha dichiarato Bongiorno – che oltre a dimostrarci la forte sensibilità nei confronti dell’azione del Comitato Sturzo da me rappresentato, è voluto andare oltre indicando il mio nome come assessore designato della giunta Firetto, a testimonianza della condivisione e delle giuste battaglie che il nostro comitato ha portato avanti in questo ultimo anno. Tanti amici mi sono stati vicini e hanno corroborato l’idea dell’On. Carmelo Pullara facendola diventare una decisione fuori dagli schemi, che supera gli steccati e mette il rilievo il valore delle idee. Per noi questa è nuova politica, ringrazio inoltre tutti i candidati e le liste di “Onda” e “Noi” che hanno accolto con simpatia la mia designazione. Salutiamo infine con grande soddisfazione la decisione di IV di appoggiare ufficialmente il sindaco Firetto.