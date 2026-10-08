Travolto da un camion mentre si trovava in via Grazia Deledda a Palma di Montechiaro. Un 54enne, ospite di una locale comunità per persone con disabilità psichiche, è rimasto gravemente ferito. L’incidente si è verificato questa mattina.

Sul posto sono tempestivamente giunti gli operatori sanitari del 118, supportati dagli agenti della Polizia Locale, dai poliziotti del locale Commissariato e dai carabinieri. Valutate sul posto le condizioni critiche del cinquantaquattrenne i medici hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Il velivolo ha preso a bordo il ferito per trasportarlo d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo. L’uomo si trova attualmente ricoverato nel nosocomio del capoluogo in gravi condizioni. Gli agenti hanno effettuato i rilievi per determinare l’esatta dinamica del sinistro.

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