Cameriere minacciato con una pistola: denunciato 45enne

Lo hanno raggiunto nella struttura ricettiva dove abita e lavora come cameriere, nelle campagne di Montaperto, e lo hanno minacciato con una pistola. Ad agire, durante le ore notturne, sono stati due individui a bordo di una Fiat Punto. Sul posto, raccolta la segnalazione, sono accorsi i carabinieri della sezione Radiomobile, e della Stazione di Montaperto.

Avviate le ricerche in poco tempo i militari dell’Arma sono riusciti ad identificare uno dei due che ha minacciato il cameriere. Si tratta di un romeno quarantacinquenne, residente ad Agrigento, con precedenti di polizia. L’uomo è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per l’ipotesi di reato di minaccia.

La perquisizione eseguita nell’immediatezza nell’abitazione dell’uomo, ha consentito di rinvenire e porre sotto sequestro una pistola a salve, con canna occlusa, e provvista di tappo rosso, verosimilmente, utilizzata per minacciare il cameriere. Sono in corso accertamenti. Le indagini continuano per individuare il complice.