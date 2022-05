Camera ardente al PalaMoncada per il “re dell’eolico”.

E’ stata una mattinata piena di emozioni e malinconia, tante le persone che hanno reso omaggio a Salvatore Moncada presenziando alla camera ardente allestita al PalaMoncada, quel luogo che lui stesso ha realizzato e tanto amato. L’imprenditore e patron della Fortitudo Agrigento è deceduto giovedì scorso dopo un malore al San Raffaele di Milano. Familiari, autorità, amici, sportivi, dipendenti e semplici cittadini, attorno al feretro per omaggiare un uomo che tanto ha dato al territorio agrigentino. L’ingresso al pubblico al PalaMoncada per l’ultimo saluto al feretro consentito dalle 11 alle 14.30. I funerali nel pomeriggio, alle 16, nella cattedrale di Agrigento. Il feretro è circondato da grandi mazzi di rose rosse. “ E’ un giorno triste perché è il giorno dove prendere atto che Salvatore Moncada non è poi tra noi” questi i sentimenti di chi usciva dalla camera ardente.

Foto Nino Piraneo