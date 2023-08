Cambio al vertice del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento che sta per vivere una nuova fase nella sua storia. Dopo un proficuo periodo di tre anni, il Colonnello Rocco Lopane cede il timone e lascia la città. Al suo posto, prenderà il comando il Tenente Colonnello Edoardo Moro, il quale vanta una solida esperienza alle spalle.



Il Tenente Colonnello Moro arriva ad Agrigento dopo un’esperienza di quasi due anni al Comando Regionale Piemonte – Valle d’Aosta. Precedentemente, ha dimostrato la sua competenza e dedizione come capo del Comando Provinciale della Fiamme Gialle di Reggio Emilia.



La cerimonia di avvicendamento è fissata per la mattina del 10 agosto alle 10:30 e si svolgerà presso la sede del Comando in via Atenea. Questo evento rappresenta un momento significativo per la Guardia di Finanza e la comunità di Agrigento, in quanto segna il passaggio di responsabilità da un leader rispettato a uno nuovo, pronto a portare avanti l’impegno di tutela dell’ordine pubblico e della legalità economica.



Il Comando Provinciale di Agrigento guarda al futuro con fiducia e aspettative, sapendo di avere un nuovo comandante che porterà freschezza e nuove prospettive alla squadra. In questo spirito di continuità e rinnovamento, ci auguriamo che il Tenente Colonnello Moro possa affrontare le sfide future con la stessa passione e dedizione dimostrate nelle sue precedenti posizioni.