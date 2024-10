Cambio al vertice di “Azzurro Donna” a Casteltermini: Alessia Capozza subentra a Monica Di Martino, fiducia nel suo nuovo impegno per il territorio

Avvicendamenti nella squadra di “Azzurro Donna” in provincia di Agrigento. La coordinatrice provinciale, Irene Sachele, di concerto con la coordinatrice regionale, Maria Antonietta Testone, ha nominato il consigliere comunale, Alessia Capozza, coordinatrice cittadina di “Azzurro Donna” a Casteltermini. Capozza subentra a Monica Di Martino.

Le stesse Testone, Sachele, il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, e il coordinatore provinciale, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, ringraziano Monica Di Martino per il proficuo ed efficace lavoro svolto come espressione di “Azzurro Donna” in seno a Forza Italia agrigentina, e sono fiduciosi nell’impegno che la neo coordinatrice a Casteltermini, Alessia Capozza, riserverà all’incarico che le è stato affidato, a sostegno delle istanze delle tante donne che intendono occuparsi del territorio a fianco e a favore delle comunità.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp