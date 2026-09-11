La Capitaneria di porto di Porto Empedocle da oggi ha un nuovo comandante. E’ il capitano di fregata Sergio Maria Peluso che prende il posto del suo parigrado Agazio Tedesco. La cerimonia di passaggio di consegne si è svolta presso il piazzale interno della Capitaneria di porto, alla presenza del Direttore marittimo della Sicilia occidentale contrammiraglio Michele Maltese, del prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo e delle massime autorità civili, religiose e militari della provincia, unitamente ai Gonfaloni dei Comuni costieri ed i Labari delle Associazioni combattentistiche e d’Arma.

Il capitano di fregata Sergio Maria Peluso, originario di Catania, che ha iniziato la propria formazione militare nel 2001 presso l’Accademia Navale di Livorno, frequentando il corso per Ufficiali dei Ruoli Normali. Ha conseguito la laurea magistrale in Giurisprudenza all’Università di Pisa, alla quale ha fatto seguito una seconda laurea in Criminologia. Ha inoltre conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato e completato la propria preparazione con master di II livello e percorsi di specializzazione negli studi strategici, militari, giuridici e nella sicurezza internazionale.

La sua carriera è iniziata alla Capitaneria di porto di Augusta, dove ha ricoperto diversi incarichi nei settori del contenzioso, della polizia giudiziaria, della tutela ambientale e del demanio marittimo e industriale. Dal 2010 al 2013 ha prestato servizio presso il Comando forze da pattugliamento per la Sorveglianza e la Difesa costiera della Marina Militare, dove ha ricoperto l’incarico di Capo dell’Ufficio Affari Giuridici e Diritto Internazionale Marittimo e di consigliere giuridico del comandante e delle unità navali dipendenti.

In questo periodo si è occupato anche della formazione dei Comandanti delle unità navali, svolgendo attività di docenza in materia di diritto internazionale marittimo, polizia giudiziaria e polizia dell’alto mare. Nel 2011 ha partecipato, a bordo di Nave Garibaldi e Nave San Giusto, all’operazione Nato Unified Protector nel Mediterraneo, esperienza maturata nell’ambito dell’impegno operativo della Marina Militare.

Dal 2013 al 2016, presso il Comando in Capo della Squadra Navale, ha svolto l’incarico di consulente di polizia giudiziaria del comandante in Capo, occupandosi in particolare degli aspetti giuridici connessi alle attività operative delle unità navali in alto mare. Nello stesso periodo, nell’ambito dell’operazione Mare Nostrum, ha curato i rapporti con le Procure della Repubblica, le Direzioni Distrettuali Antimafia, le Squadre Mobili e le Questure interessate.

Nel 2016 è arrivato il primo incarico di comando, alla guida dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria.

Dal 2018 al 2026 ha prestato servizio presso la Capitaneria di porto di Imperia, ricoprendo gli incarichi di Comandante in seconda e Capo del servizio amministrativo. Un percorso professionale, dunque, sviluppato attraverso incarichi operativi, giuridici e di comando, che ora lo porta alla guida della Capitaneria di porto di Porto Empedocle.

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