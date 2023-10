Cambiare prospettiva il tema dell’Incontro tra Confcommercio Agrigento e il Polo Territoriale Universitario di Agrigento: “Cultura organizzativa e imprenditorialità”

Agrigento, 27 ottobre 2023 – Si è tenuto con grande valore aggiunto per gli studenti universitari del corso di laurea in economia e amministrazione aziendale l’incontro tra Confcommercio Agrigento, rappresentata dal Presidente del gruppo giovani Giuseppe Castellano, e il consigliere Rosario Pendolino. L’evento, intitolato “Cultura organizzativa e imprenditorialità”, si è svolto con successo presso l’aula magna del Polo Territoriale Universitario di Agrigento, che è stato istituito grazie al professor Walter Vesperi.

Durante l’incontro, Giuseppe Castellano ha sottolineato l’importanza di sfruttare i vantaggi dell’arretratezza per portare innovazione nel territorio siciliano. Il suo discorso, che è stato motivazionale e illuminante per gli studenti presenti, ha invitato a cambiare prospettiva e a considerare la Sicilia come una terra estremamente fertile dal punto di vista imprenditoriale, poiché vi sono ancora molte opportunità da cogliere.

Il contributo dell’imprenditore Rosario Pendolino, fondatore di Terra Dunci, ha rappresentato una grande fonte di ispirazione per gli studenti, in particolare per il concetto di “rivoluzione agricola”. Pendolino ha condiviso la sua storia imprenditoriale, dimostrando come sia possibile apportare innovazione nel settore agricolo e contribuire allo sviluppo del territorio.

Il professor Walter Vesperi ha concluso l’incontro sottolineando come la testimonianza degli imprenditori si traduca nell’applicazione delle competenze che il corso di laurea intende trasmettere agli studenti. La sinergia tra l’università e il mondo imprenditoriale è fondamentale per favorire la formazione di futuri professionisti competenti e preparati.

Prossimamente, Confcommercio Agrigento e il Polo Territoriale Universitario di Agrigento si impegneranno nella creazione di un protocollo d’intesa volto alla costituzione di uno sportello impresa a servizio degli studenti universitari. Questo strumento mira ad offrire supporto, consulenza e risorse per aiutare gli studenti nella realizzazione dei loro progetti imprenditoriali.

Confcommercio Agrigento e il Polo Territoriale Universitario di Agrigento sono entusiasti di questa collaborazione che promette di aprire nuove opportunità e stimolare l’innovazione imprenditoriale nella regione siciliana.