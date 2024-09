Calogero Sorrentino, famoso cercatore di tartufi, muore improvvisamente sui Monti Lessini

Uscito a cercare tartufi, la sua più grande passione, è stato colto da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. Un agrigentino di 53 anni, Calogero Sorrentino, per anni residente nel quartiere di Monserrato, è deceduto nella giornata di sabato sui Monti Lessini, in provincia di Verona.

L’uomo si era trasferito nel 1997 per lavoro a Ponte Mossano, nel vicentino. Calogero era considerato uno dei maggiori esperti di tartufi. Da poco era andato in pensione, dopo una vita nella polizia Penitenziaria, e si era dedicato completamente ai tartufi.

Sorrentino era uno dei più grossi fornitori di alcuni tra i più rinomati ristoranti del posto. Sabato mattina la tragedia: ha accusato un malore. Gli operatori sanitari hanno tentato di rianimare Calogero per quasi mezz’ora ma non c’è stato nulla da fare. Sorrentino lascia la moglie e quattro figli.