Calici di Stelle 2019 da Donnafugata a Contessa Entellina

Torna Calici di Stelle, l’evento più atteso dell’anno, quando la Tenuta di Contessa Entellina di Donnafugata apre al pubblico nella Notte di San Lorenzo. Una notte speciale per i winelover e gli appassionati di Donnafugata: dopo la danza tra i filari, le percussioni dal vivo nel cuore della notte siciliana e la performance audiovisiva sulla vendemmia notturna delle Orchestre Invisibili, Calici di Stelle 2019 sarà teatro di una nuova contaminazione del Vino con l’Arte, questa volta quella dell’Opera dei Pupi Siciliani e della sua originale iconografia.

Sarà la compagnia marionettistica dei Fratelli Napoli – leggenda dell’Opera dei Pupi Siciliani alla quarta generazione – a interpretare questa volta il dialogo fra arte e vino. Il 10 agosto i winelovers brinderanno al chiaro di luna, seguendo le gesta della bellissima principessa Angelica in abbinamento alle note dello Chardonnay La Fuga e quelle della coraggiosa paladina Bradamante sui sentori floreali e speziati del rosso Floramundi, Cerasuolo di Vittoria.

Nell’affascinante giardino della Tenuta – viene spiegato in una nota – si potranno degustare tutti i vini prodotti dall’azienda nelle sue diverse tenute: da Contessa Entellina a Pantelleria, dall’Etna a Vittoria. Sarà possibile assaggiare oltre 20 etichette, inclusa una speciale selezione di annate storiche, non più in commercio. La degustazione vede protagonisti i vini icona dell’azienda: il rosso Mille e Una Notte, il Passito di Pantelleria Ben Ryé e il cru di Contrada Montelaguardia, Fragore. La musica dei Fancies animerà l’evento tra cantautorato made in Italy ed elettronica retrò.

Ticket: clicca qui per acquistare il ticket in pre-vendita online € 25 + € 5 (caparra bicchiere); ticket in loco: 35 € + 5 € (caparra bicchiere)

Orari: dalle 21.00 alle 01.00

Indirizzo: Tenuta di Donnafugata; km 60 SS 624 Palermo Sciacca (Coordinate GPS: N 37.727679, E 13.03825) – Una fondamentale nota logistica: la Tenuta di Donnafugata si trova esattamente al km 60 della S.S. 624, lungo lo scorrimento veloce Palermo-Sciacca.