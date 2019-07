5° autoslalom città di Sant’ Angelo Muxaro: aperte le iscrizioni per la gara del regno di Kokalos

SI ACCENDONO I MOTORI PER IL 5° AUTOSLALOM CITTÀ DI SANT’ANGELO MUXARO: APERTE LE ISCRIZIONE PER LA GARA DEL REGNO DI KOKALOS

E’ davvero tutto pronto per il 5° Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro. Il paesino dell’agrigentino, immerso nel Regno di Kokalos, si appresta ad ospitare la gara tra i birilli, valevole per il Campionato siciliano Slalom curato dalla Delegazione regionale Sicilia AciSport, nel weekend del 3 e 4 agosto. La manifestazione porta punti anche per la Coppa Slalom 5a Zona e per lo Challenge Paliké 2019. Il percorso di circa 3 km, che si diramerà lungo la S.P. 19, non ha subito alcun cambiamento rispetto alla scorsa edizione ma il lavoro della Muxaro Corse, coadiuvata da numerosi volontari, ne ha migliorato il manto stradale. Buone notizie dunque per i piloti pronti a darsi battaglia per la successione a Michele Puglisi, che lo scorso anno con la sua Radical Prosport si è messo tutti alle spalle.

Sant’Angelo Muxaro, 27 luglio – Fervono i preparativi per l’Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro, giunto al suo quinto appuntamento. La manifestazione tra i birilli, che vede in prima linea la Muxaro Corse, si svolgerà nel weekend del 3 e 4 agosto, come di consueto, nell’incantevole scenario naturalistico e storico della cittadina dell’entroterra agrigentino. Il percorso, migliorato grazie al lavoro degli organizzatori e di numerosi volontari, è rimasto pressoché inalterato rispetto all’ultima edizione. Non cambia nemmeno il numero di postazioni, diventate 12 lo scorso anno, che hanno reso il circuito più veloce. Il percorso di circa tre chilometri si dirama lungo la S.P. 19 e dalla periferia si inerpica tra i birilli sino a raggiungere le porte del centro abitato del comune. Un percorso che metterà alla prova le abilità dei piloti grazie alla sua complessità. La presenza di tratti veloci e di curvoni decisamente impegnativi rendono il circuito unico e particolarmente apprezzato. Difficile non rimanere affascinati inoltre dalle bellezze paesaggistiche del luogo, che ormai da diversi anni attraggono turisti da ogni latitudine della terra. Non mancano le specialità culinarie che inevitabilmente attrarranno i visitatori che il 3 e 4 agosto si recheranno a Sant’Angelo Muxaro per assistere alla gara. Gara, valevole anche quest’anno, per il Campionato siciliano Slalom ((ZONA DUE) con coefficiente 1,5; Campionato siciliano che vede in testa Schillace del T.M. Racing.

Il 5° Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro porterà punti anche per la Coppa Slalom 5a Zona e per lo Challenge Palike 2019. Si rinnova, dunque, il sodalizio con il Team palermitano, coordinato da Annamaria Lanzarone, Nicola Dario e Roberto Cirrito. Per quanto concerne lo Challege si tratterà del quarto appuntamento stagionale, che farà seguito al 25° Autoslalom Città di Misilmeri.

Entrando nel dettaglio del programma, le verifiche sportive e tecniche si terranno nel centro del paese, in Piazza Umberto I, rispettivamente dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30 sabato 3 agosto. La chiusura del percorso, domenica 4 agosto, avverrà alle ore 07.30 e porterà allo start della prima manche fissato per le ore 9.00. A seguire altre due manches, per un totale di tre, che vedrà scendere in pista i piloti, che possono ancora iscriversi, per darsi battaglia alla caccia di Michele Puglisi, vincitore nel 2018 con la sua Radical Prosport. Ad aprire le danze delle manches tre apripista, tra i quali Marco Stellino, pilota drift palermitano vice campione europeo 2012 della categoria ‘Street Legal’. Un ulteriore motivo per prendere parte al 5° Autoslalom Città di Sant’Angelo Muxaro

Per ulteriori informazioni sul 5° Slalom Città di Sant’Angelo Muxaro si possono consultare il sito internet ufficiale http://www.palike.it/slmuxaro.html e le pagine Facebook, al duplice indirizzo: www.facebook.com/nicola.palike e www.facebook.com/muxaro.corse.39