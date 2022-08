Caldo: A rischio incendi, Palermo, Catania e Agrigento. Previsti 35 gradi

La Protezione civile regionale ha emesso il bollettino 179 per rischio incendi e ondate di calore, valido fino a domani. Secondo le previsioni, pur rimanendo elevate le temperature massime percepite (33°C. per domani e 34 per domenica), il livello di rischio delle ondate di calore si attesta al livello 0 per entrambe le giornate. Per quanto riguarda il rischio di incendi, per la giornata di domani, nella provincia di Palermo permane la previsione di una pericolosità “media” (livello di “preallerta”, colore arancione). Alto il rischio incendi ad Agrigento, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Catania la città più calda con 35 gradi percepiti.