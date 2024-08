L’Akragas continua a rafforzare il suo reparto offensivo introducendo un top player della categoria. La Società ha infatti annunciato con entusiasmo l’acquisizione, nonché ritorno, di Vincenzo Tuccio, attaccante nato nel 2001 a Gela.

Il talentuoso esterno offensivo si è formato nel vivaio dell’Akragas nel periodo in cui il club militava in Lega Pro, per poi approdare alla Cavese in Serie C e, successivamente, indossare con trionfo le maglie di Gela, Nissa e Santacataldese, accumulando numerose presenze e gol in Serie D.

Nell’annata precedente, è stato una delle figure chiave del campionato in Serie D con il Ragusa, totalizzando 8 reti, 12 assist e 3 rigori procurati.

Vincenzo Tuccio, nella giornata di ieri, è arrivato nel ritiro dell’Akragas presso l’Hotel Akrabello, dove ha posato con la maglia biancazzurra assieme all’amministratore delegato Graziano Strano e al direttore sportivo Giuseppe Cammarata.