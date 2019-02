Calcio: amichevole di lusso sul green di Campofranco

Amichevole di lusso domani giovedì 7 febbraio al comunale di Campofranco. Infatti alle ore 15:30 si affronteranno il Casteltermini (Promozione) di mister Angelo Vecchio e il Mussomeli (Eccellenza) del tecnico castelterminese Accursio Sclafani.

Il test-match servirà ad entrambe le squadre per tenere alta la concentrazione e per provare schemi e uomini, in vista dei rispettivi impegni di campionato.

I granata di mister Vecchio, domenica prossima, saranno impegnati tra le mura amiche del “F.Lombardo” di Casteltermini contro la vice capolista Don Carlo Misilmeri valevole 21^ giornata del campionato di Promozione.

La partita è in programma alle ore 15.

La formazione del tecnico Sclafani sarà impegnata anch’essa in casa, sul neutro di Campofranco contro il Geraci.