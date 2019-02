Agrigento, si bonificano aree interessate da cumuli di rifiuti

Agrigento, comunicato – L’assessore comunale all’Ecologia, Nello Hamel comunica che si sta procedendo alla bonifica dell’area Vallicaldi, via Gallo e traverse limitrofe. In mattinata è stata già bonificata la grande discarica che si era formata in piazzetta Ravanusella. Alla luce delle rilevazioni effettuate a mezzo telecamere con l’individuazione di numerosi soggetti che abbandonavano i rifiuti abusivamente, in accordo con il sindaco Lillo Firetto, si è deciso un ulteriore intervento di controllo e sensibilizzazione dei residenti nell’area circostante piazzetta Ravanusella al fine di poter pervenire ad una normalizzazione del conferimento dei rifiuti.