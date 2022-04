Calano le somministrazioni di vaccini e chiudono i primi centri

1.328 i vaccini inoculati la scorsa settimana nel territorio provinciale. Scendono le somministrazioni, in particolare di prime dosi, e cominciano a chiudere i centri vaccinali. Anche in provincia di Agrigento, dove il trend dei sieri inoculati è, inevitabilmente, in calo, le strutture allestite chiudono i battenti. Niente più somministrazioni vaccinali nei centri di Palma di Montechiaro e Licata. Il primo allestito al Villaggio Giordano, il secondo, invece, in via Panepinto. Il sindaco di Licata , Giuseppe Galanti, afferma: “Il provvedimento si è reso necessario nell’ottica del risparmio sia di risorse umane che economiche in considerazione dell’ormai esiguo numero di vaccinandi e delle relative prenotazioni. La riapertura dei punti vaccinali verrà valutata in caso di mutate considerazioni epidemiologiche. Per tutti coloro che avranno comunque la necessità di sottoporsi all’inoculazione del siero rimarrà operativo l’hub allestito all’interno dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso”.