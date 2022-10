Cala il sipario sulle Giornate FAI D’Autunno: 4000 visitatori e l’associazione bersaglieri in campo per la sicurezza (Fotogallery)

É calato il sipario sull’undicesima edizione delle Giornate FAI d’Autunno. La due giorni organizzata dal Gruppo FAI giovani ha visto la partecipazione di oltre 4000 visitatori che hanno preso d’assalto il Giardino della Kolymbethra di Agrigento ed i 7 luoghi aperti per l’occasione a Siculiana, Realmonte e Porto Empedocle. Gli 80 giovani Apprendisti Ciceroni, scelti fra gli studenti del Liceo Classico Empedocle e degli Istituti comprensivi Garibaldi di Realmonte e Pirandello di Porto Empedocle, hanno regalato un’esperienza unica e immersiva ai visitatori del Castello Chiaramonte, del Museo MeTe, del Santuario del Santissimo Crocifisso, del percorso storico “Lo sposalizio benedetto: Costanza e Brancaleone Doria”, della Scala dei Turchi e della Stazione ferroviaria di Porto Empedocle. Al Castello Chiaramonte sono state registrate circa 2500 presenze, numeri sorprendenti sia per gli organizzatori sia per la famiglia Firetto. Al termine degli eventi di ieri, il sindaco di Siculiana, dott. Giuseppe Zambito, ha consegnato una targa di ringraziamento a Ruben Russo, capogruppo del Fai Giovani di Agrigento, e ad Alessandro La Rosa, segretario del Fai Giovani di Agrigento, per l’impegno profuso nell’organizzazione delle Giornate Fai a Siculiana. Zambito ha dichiarato: “Due giornate intense di cultura e bellezza, due giornate che ci consegnano una grande consapevolezza: la strada intrapresa è quella giusta! Abbiamo colto l’invito della delegazione dei giovani del FAI, che ringrazio, per mettere a frutto il lavoro di questi mesi. I vicoli di Siculiana si sono accesi per accogliere tantissimi visitatori Grazie a Ruben Russo e ad Alessandro La Rosa e a tutti i volontari del FAI giovani, per aver condiviso con noi queste due belle giornate. Alla prossima!” Successo anche per il Giardino della Kolymbethra, bene del Fondo Ambiente Italiano, che ha fatto registrare il tutto esaurito: “Sono molto soddisfatta – ha commentato la responsabile del Giardino, Federica Salvo. Abbiamo accolto più di 500 visitatori in due giorni. Tutte le attività sono andate bene ed abbiamo registrato diverse iscrizioni. Benissimo, poi, le attività per gli 80 bambini che hanno scelto di partecipare ai nostri laboratori ispirati al mito di Demetra e Persefone. Successo, infine, per le visite agli ipogei e la performance musicale itinerante offerta da FestiValle”.

“Siamo riusciti a stare tra la gente e far conoscere questo grande patrimonio storico, artistico e paesaggistico – ha affermato il capo delegazione Fai di Agrigento, Giuseppe Taibi. Ho visitato tutti i siti: la Stazione, ricordo che il FAI ha un importante progetto con la Fondazione FS, la Kolymbethra, Siculiana ed ovunque ho trovato giovani preparati e grande partecipazione. La Scala dei Turchi, infine, è un luogo a noi molto caro per il lavoro di valorizzazione che abbiamo fatto che ha portato al premio Lotta all’abusivismo, paesaggio e legalità. Ringrazio tutti i sindaci, le scuole, le associazioni, i delegati e il gruppo FAI giovani per il loro impegno”.

Un plauso, infine, all’associazione nazionale bersaglieri, sezione di Agrigento, presieduta dal tenente Andrea De Castro , per la professionalità dimostrata.