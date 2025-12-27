Si avvicina l’ultimo appuntamento del 2025 e al PalaMoncada l’aria è già quella delle partite che pesano. Domenica la Fortitudo Agrigento affronta Bakery Basket Piacenza in una gara che vale una fetta importante di stagione.

A presentare il match è Devis Cagnardi, che non usa giri di parole:

«Sarà una sfida salvezza. Piacenza ci segue in classifica e dista una sola partita. Credo sia persino banale spiegare quanto sia importante questa gara e non voglio nemmeno provare a spronare squadra e ambiente, perché non arrivarci emotivamente pronti sarebbe ingiustificabile».

Il tecnico biancazzurro si sofferma poi sulle difficoltà del momento, lanciando un appello diretto al pubblico:

«Siamo in perenne emergenza infortuni e non è semplice per i ragazzi gestire questa situazione, nonostante l’impegno che ci mettono ogni giorno. Per questo chiedo alla nostra gente di fare uno sforzo e venirci a sostenere numerosi».

Infine, lo sguardo è rivolto all’epilogo dell’anno solare:

«È l’ultima partita del 2025 e vogliamo regalarci, insieme ai nostri tifosi, una vittoria importante».

L’appuntamento è fissato: domenica 28 dicembre alle ore 18.00, al PalaMoncada. Una partita che chiama Agrigento a raccolta.

