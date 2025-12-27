Dopo l’invio dello studio di fattibilità, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva chiesto un’ulteriore integrazione tecnica per poter valutare nel dettaglio il progetto dell’aeroporto di Agrigento. “Ebbene, quel lavoro è stato completato: l’intero dossier documentale è stato trasmesso – afferma il deputato agrigentino Calogero Lillo Pisano -. Questo significa una cosa sola: siamo entrati nella fase decisiva”.

“Grazie a un mio emendamento – continua Pisano -, poi recepito e confluito nell’articolo 8-bis del DL Sud, convertito in legge, l’aeroporto non è un’idea campata in aria, ma un progetto serio, strutturato, che oggi è sul tavolo del Ministero per la valutazione finale. Una svolta storica che può finalmente spezzare l’isolamento infrastrutturale che da sempre penalizza il nostro territorio”.

“Significa lavoro, sviluppo, turismo, futuro per i nostri giovani. Significa dare ad Agrigento le stesse opportunità che hanno avuto altri territori. Un grazie sincero ai tecnici che hanno lavorato con competenza e dedizione per completare un percorso complesso e tutt’altro che semplice. A chi ha dubitato o provato a rallentare, oggi rispondono i fatti: lo studio c’è, la documentazione è completa e il progetto va avanti. Io continuerò a battermi senza arretrare di un passo, con determinazione e responsabilità, nell’interesse esclusivo di Agrigento”, conclude il deputato agrigentino.

