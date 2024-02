Agrigento chiude la stagione regolare con una sconfitta contro Latina e si prepara alla fase ad orologio. Nella Fase a orologio trova Rimini dell’ex Grande

La Moncada Agrigento subisce un’altra sconfitta nella sfida finale della stagione regolare contro Latina Basket, consolidando la terzultima posizione nel girone verde con 12 punti. Nonostante un rendimento negativo in trasferta, la squadra si prepara ora alla fase ad orologio, incrociando le migliori del girone rosso. Il calendario ufficiale verrà annunciato il 6 febbraio, mentre la sconfitta a Latina non cambia significativamente il destino della squadra.

Bilancio amaro per la Moncada Agrigento che nell’ultima sfida della stagione regolare del campionato di Serie A2 Old Wild West girone verde incassa ancora una sconfitta, questa volta sul campo del fanalino di coda Latina Basket. Agrigento chiude terzultima con 12 punti, frutto di 6 vittorie e 16 sconfitte. Un passivo pesante se consideriamo che il rendimento in trasferta è stato pessimo. Archiviata la fase regolare, la Moncada adesso sarà attesa dalla fase ad orologio che significa incrociare le migliori delle peggiori del girone rosso. Per Agrigento sarà sfida sul campo della RivieraBanca Basket Rimini dell’ex Alessandro Grande, playmaker e leader che ha lasciato un vuoto dopo la sua partenza. Il calendario ufficiale sarà reso noto dal Settore Agonistico FIP e da LNP entro la giornata di martedì 6 febbraio, una volta risolte eventuali problematiche di utilizzo degli impianti nelle date dei turni casalinghi previsti dalla formula, ed a seguito dell’omologazione delle gare dell’ultimo turno disputato da parte del Giudice Sportivo FIP.

Vincere sul campo di Latina avrebbe cambiato poco, eppure la sfida della giornata numero 22 della regular season contro i nerazzurri laziali si giocava al palazzetto dello sport di Ferentino, un’occasione in più per provare a sbancare e guardare alla fase ad orologio con maggiore fiducia. Latina Basket chiude la prima fase del campionato di A2 maschile di basket con una vittoria utile più al morale, che alla classifica, visto l’ultimo posto già matematico prima della gara di ieri sera. Nonostante il black-out del terzo periodo, i nerazzurri hanno saputo portare a casa la partita, grazie ad una condotta di gara, comunque, positiva: 80-71 il finale. Una quarta vittoria in campionato figlia anche degli 11 punti messi a referto dall’ultimo arrivato, Jacopo Borra, centro classe 1990. Per Agrigento non bastano i 21 punti di Cohill, seguito dai 17 di Ambrosin e i 10 di Morici. Terminata la fase di qualificazione, la stagione regolare del campionato di Serie A2 sarà completata dalla fase a orologio, composta da 10 gare; nella quale si incrociano squadre dell’altro girone, le 5 che precedono (fuori casa) e le 5 che seguono (in casa) per ogni singola posizione in classifica.

Benacquista Assicurazioni Latina – Moncada Energy Agrigento 80-71 (22-22, 23-12, 13-21, 22-16)

Benacquista Assicurazioni Latina: Demario Mayfield 19 (6/6, 0/3), Ivan Alipiev 18 (4/7, 2/5), Alexander Cicchetti 14 (4/6, 0/0), Jacopo Borra 11 (3/6, 0/0), Gabriele Romeo 6 (3/5, 0/1), Lorenzo Zangheri 6 (3/4, 0/1), Borislav georgiev Mladenov 3 (1/2, 0/1), Kenneth Viglianisi 3 (0/0, 1/4), Maurizio Spadon 0 (0/0, 0/0), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0), Salvatore Parrillo 0 (0/0, 0/0), Felix Amo 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 30 – Rimbalzi: 34 5 + 29 (Ivan Alipiev 9) – Assist: 16 (Demario Mayfield 5)

Moncada Energy Agrigento: Dwayne Cohill 21 (7/12, 2/5), Lorenzo Ambrosin 17 (4/7, 0/5), Nicolas Morici 10 (2/3, 1/4), Davide Meluzzi 9 (4/5, 0/7), Agustin Fabi 6 (0/0, 2/5), Jacob Polakovich 5 (2/4, 0/0), Mait Peterson 2 (1/3, 0/0), Albano Chiarastella 1 (0/0, 0/0), Emanuele Caiazza 0 (0/0, 0/0), Alessandro Sperduto 0 (0/0, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 23 – Rimbalzi: 22 4 + 18 (Lorenzo Ambrosin, Jacob Polakovich 5) – Assist: 7 (Davide Meluzzi, Albano Chiarastella 2)

Foto ufficio stampa