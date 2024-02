Termina 1 a 0 il match tra Vibonese e Akragas. Nella 26^ giornata di Campionato di serie D girone I, la squadra di mister Coppa ci prova fino all’ultimo e da’ del filo da torcere alla squadra calabrese. A portare la squadra di casa in vantaggio era stato Castiglio al 38° del primo tempo. Un incontro equilibrato in cui l’ Akragas ha più volte sfiorato il pareggio. Non vanno meglio le altre agrigentine. Il Licata che dopo l’ iniziale vantaggio contro la Reggina di 2 reti a 0 ha visto ribaltare il risultato perdendo per 3 a 2. Il Canicattì come da pronostico, al “Provinciale” ha dovuto arrendersi alla corazzata Trapani. Adesso per l’ Akragas turno di riposo in attesa di incontrare in casa il Real Casalnuovo.

IL TABELLINO

VIBONESE: Del Bello; Ciotti, Baldan, Puca, Casalongue; Esposito, Castillo, Iuliano; Scavone, Tandara, Terranova. A disp.: Polidori, Malara, Anzelmo, Staropoli, Onraita, Furina, Gaeta, La Torre, Mal. All. Buscè.

AKRAGAS (4-3-2-1): Sorrentino; Scozzari, Cipolla, Fragapane, Rechichi; Puglisi, Garufo, Sanseverino; Casadidio, Di Mauro; Litteri. A disp.: Governali, Cuscio, Inzerillo, Di Stefano, Sinatra, Perez, Liga, Olaoye, Marrale. All. Coppa.

ARBITRO: Ciaravolo di Torre del Greco (Posterano-Scipione).

MARCATORI: 38′ Castillo

foto Vibonese Calcio