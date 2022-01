Cade in casa, e non riesce a rialzarsi: donna soccorsa in tempo

E’ caduta in casa, in una abitazione della via Boccerie nel centro storico di Agrigento, e non riuscendo ad alzarsi ha chiesto aiuto urlando. Una richiesta d’aiuto, di una pensionata agrigentina ottantanovenne, che è stata sentita – per sua fortuna – dai vicini di casa che, hanno chiamato il numero unico d’emergenza 112.

Sul posto sono immediatamente accorsi i poliziotti della sezione Volanti della Questura, un’autoambulanza del 118, e i vigili del fuoco. I pompieri hanno aperto la porta dell’abitazione, ed hanno trovato l’anziana riversa sul pavimento di casa.

Il personale sanitario del 118 l’ha subito soccorsa e ha appurato che non aveva nessuna frattura. Avrebbero voluta portarla al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, ma la donna ha rifiutato.