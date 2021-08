Cade dallo scooter, muore quattordicenne

Un quattordicenne palmese Calogero Cammalleri ha perso la vita, stanotte, in un incidente stradale autonomo. Il ragazzo era alla guida di uno scooter quando, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia di Stato, in contrada “Ciotta” alla periferia di Palma di Montechiaro, ha perso il controllo del mezzo a due ruote, ed è rovinato sul selciato.

Scattato l’allarme, è stato subito soccorso e trasferito all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, dove però i medici non hanno potuto far nulla per strapparlo alla morte. I poliziotti del Commissariato di Palma hanno effettuato i rilievi. La dinamica dell’incidente è tutta ancora da ricostruire.