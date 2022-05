Cade da un ponteggio, operaio rimane ferito

E’ caduto dal ponteggio da un’altezza di quattro metri mentre era al lavoro in un cantiere edile per la ristrutturazione di un villino, nel quartiere di Villaggio Mosè. Un operaio agrigentino, poco meno che trentenne, dipendente di un’impresa edile, è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Seppure seriamente ferito, non è però per fortuna, in pericolo di vita. I poliziotti della sezione Volanti hanno avviato gli accertamenti per chiarire quale sia stata la causa dell’incidente sul lavoro.