Il Sindaco di San Giovanni Gemini Custode Zimbardo ha comunicato alla cittadinanza di essere stato ufficialmente informato dalla ASP di Casteltermini della presenza di un coccodrillo.

Il Sindaco di Sangiovanni Gemini, Dino Zimbardo, ha annunciato ufficialmente che è in corso un’indagine sulla presenza di un animale simile a un coccodrillo nella contrada Mancuso. La notizia ha scosso la comunità locale e ha scatenato una serie di preoccupazioni riguardo all’origine di questa creatura.

Zimbardo ha dichiarato: “Sono stato ufficialmente informato dalla ASP di Casteltermini della presenza di un animale simile a un coccodrillo in c.da Mancuso. È stata mia premura convocare una riunione con le autorità competenti, per stabilire una cabina di regia, al fine di monitorare costantemente la situazione. In attesa che l’animale venga catturato e affidato al personale preposto, raccomando a tutti i cittadini di utilizzare la massima cautela ed evitare di recarsi nella zona dove il rettile è stato avvistato. Vi terrò informati tempestivamente.”

L’annuncio del Sindaco è stato reso necessario in seguito all’insolito avvistamento di questa creatura, che ha gettato l’intera comunità nell’incredulità e nel timore. Martedì scorso, in una tranquilla giornata trascorsa nella sua casa di campagna a contrada Mancuso, un abitante della zona ha vissuto un incontro ravvicinato con un animale lungo circa un metro e mezzo, che assomigliava in modo impressionante a un coccodrillo.

La creatura è apparsa all’improvviso, causando il panico tra coloro che erano presenti, e poi è scomparsa in aperta campagna, lasciando dietro di sé domande senza risposta. Questo straordinario incontro ha fatto rapidamente il giro del quartiere, suscitando forte preoccupazione tra i residenti, che si chiedono da dove possa essere arrivata una creatura così inusuale e pericolosa.

Le indagini sono ancora in corso per determinare l’origine e il motivo dell’insolito avvistamento, ma nel frattempo, il Sindaco Zimbardo ha esortato i cittadini a restare vigili e a seguire le indicazioni delle autorità locali per garantire la loro sicurezza.

Resta da scoprire se questa misteriosa creatura sia un ospite accidentale o se c’è un motivo più profondo dietro alla sua improvvisa comparsa a Sangiovanni Gemini. La comunità locale è in attesa di ulteriori sviluppi e spera che la situazione possa essere risolta in modo sicuro e adeguato.

