Un messaggio inquietante, recapitato direttamente sul posto di lavoro per amplificare la portata della minaccia. Una busta contenente all’interno una cartuccia a salve è stata recapitata a un cuoco di 43 anni, dipendente di una nota struttura ricettiva situata nella suggestiva località protetta di Torre Salsa, nel territorio comunale di Siculiana.

La scoperta è avvenuta nei giorni scorsi quando l’uomo, dipendente della struttura, ha aperto il plico che gli era stato indirizzato, trovandosi di fronte al proiettile a salve. Un chiaro atto intimidatorio che ha spinto il lavoratore a non perdere tempo: visibilmente scosso ma determinato, il quarantatreenne si è recato immediatamente presso la locale Stazione dei Carabinieri per sporgere una regolare denuncia e consegnare il materiale ricevuto.

I militari dell’Arma hanno fatto scattare tempestivamente le indagini e hanno provveduto a sequestrare la busta e la cartuccia, che saranno sottoposte a tutti i rilievi tecnici del caso. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulle piste seguite.

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