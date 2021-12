Buoni spesa regionali: in arrivo aiuti per 426 famiglie di Agrigento. L’assessore Vullo annuncia altri contributi

“Continuiamo ad essere vicini alla famiglie bisognose dovendo fare i conti ancora con la pandemia che ha messo in serie difficoltà tanti cittadini”. Parla così l’assessore comunale ai servizi sociali del comune di Agrigento, Marco Vullo, che questa mattina, 7 dicembre, ha voluto incontrare la stampa per annunciare l’erogazione dei buoni spesa regionali a 426 famiglie meno abbienti, su 600 domande presentate. “I cittadini che ne hanno diritto- ha spiegato Vullo– dopo aver presentato l’apposita istanza, riceveranno oggi un sms con l’accredito delle somme spettanti. Sarà un Natale meno difficile.” E non finisce qui. L’assessore ai servizi sociali ha comunicato l’avvio, nei prossimi giorni, di un ulteriore avviso che riguarda un aiuto, sotto forma di rimborso spesa, con accrediti direttamente sui conti correnti , un aiuto per i canoni di locazione e per le utenze domestiche, per una somma complessivo di 660mila euro “che riusciamo a sbloccare- dice- dopo numerose peripezie legate al bilancio comunale. Le domande dovranno presentarsi entro dicembre agli uffici comunali e cercheremo di formare una graduatoria- ha spiegato Vullo-. Inoltre, ci saranno buoni spesa del dpcm nazionale daremo un ulteriore opportunità di poter approdare a questa forma di aiuto. E’ stato centrato l’obiettivo che mi sono prefissato da Assessore al ramo all’atto del mio insediamento e un grazie per il lavoro di squadra svolto da parte di tutto il personale del settore servizi sociali a cui va il mio sincero plauso”.