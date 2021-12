Covid in provincia di Agrigento: 11 nuovi casi. Gli attuali positivi sono 621

Nessun nuovo decesso per Covid in provincia di Agrigento, ma nelle ultime 24 ore, altri 11 nuovi casi, su 553 tamponi effettuati. Emerge dal bollettino di Asp, sull’andamento della pandemia da Covid in provincia di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 18.679 (1 marzo 2020 – 6 dicembre 2021). In totale i guariti sono 17.691. I deceduti dall’inizio del Coronavirus sono 367. Gli attuali positivi scendono a 621, di cui 608 in isolamento domiciliare, e 13 ricoverati in ospedale. Sono 3 le persone che si trovano in terapia intensiva, tutte all’ospedale “Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 9 pazienti al presidio ospedaliero riberese, e 1 in un ospedale fuori provincia. In totale dall’inizio della pandemia, in provincia di Agrigento, 151.068 tamponi processati.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia: Agrigento 1.861 (67 attuali contagiati, 1.769 guariti e 25 deceduti); Alessandria della Rocca 76 (76 guariti); Aragona 238 (6 attuali contagiati, 226 guariti e 6 deceduti); Bivona 69 ( 69 guariti); Burgio 68 (3 attuali contagiati, 64 guariti e 1 deceduto); Calamonaci 45 (3 attuali contagiati, 40 guariti e 2 deceduti); Caltabellotta 194 (189 guariti, e 5 deceduti); Camastra 122 (6 attuali contagiati, 112 guariti, e 4 deceduti); Cammarata 163 (33 attuali contagiati, 129 guariti e 1 deceduto); Campobello di Licata 516 (10 attuali contagiati, 491 e guariti, e 15 deceduti); Canicattì 2.178 (82 attuali contagiati, 2.050 guariti e 46 deceduti); Casteltermini 256 (22 attuali contagiati, 229 guariti e 5 deceduti); Castrofilippo 121 (119 guariti e 2 deceduti); Cattolica Eraclea197 (2 attuali contagiati, 193 guariti e 2 deceduti); Cianciana 71 (68 guariti e 3 deceduti); Comitini 46 (7 attuali contagiati e 39 guariti); Favara 1.592 (19 attuali contagiati, 1.547 guariti e 26 deceduti); Grotte 151 (13 attuali contagiati, 136 guariti e 2 deceduti); Joppolo Giancaxio 58 (1 attuale contagiato, 56 guariti e 1 deceduto); Licata1.818 (38 attuali contagiati, 1.755 guariti, 25 deceduti); Lucca Sicula 23 (23 guariti); Menfi 385 (376 guariti e 9 deceduti); Montallegro 132 ( 126 guariti e 6 deceduti); Montevago 109 (4 attuali contagiati, 103 guariti e 2 deceduti); Naro 336 (40 attuali contagiati, 285 guariti e 11 deceduti); Palma di Montechiaro 1.239 (10 attuali contagiati, 1.207 guariti e 22 deceduti); Porto Empedocle 756 (18 attuali contagiati, 725 guariti, e 13 deceduti); Racalmuto 219 (8 attuali contagiati, 208 guariti e 3 deceduti); Raffadali 663 (57 attuali contagiati, 593 guariti, e 13 deceduti); Ravanusa 752 (4 attuali contagiati, 737 guariti, 11 deceduti); Realmonte 170 (11 attuali contagiati, 156 guariti e 3 deceduti); Ribera 983 (72 attuali contagiati, 889 guariti e 22 deceduti); Sambuca di Sicilia 323 (9 attuali contagiati, 290 guariti e 24 deceduti); San Biagio Platani 166 (158 guariti, e 8 deceduti); San Giovanni Gemini 216 (52 attuali contagiati, 161 guariti e 3 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 53 (53 guariti); Santa Elisabetta 54 (53 guariti e 1 deceduto); Santa Margherita Belice 315 (1 attuale contagiato, 305 guariti e 9 deceduti); Santo Stefano Quisquina 75 (73 guariti e 2 deceduti); Sciacca 1.081 (14 attuali contagiati, 1.040 guariti e 27 deceduti); Siculiana 312 (8 attuali contagiati, 298 guariti, e 6 deceduti); Villafranca Sicula 42 (41 guariti e 1 deceduto).

Tra i soggetti migranti positivi: 4 ospiti del centro d’accoglienza Villa Sikania, e uno attualmente contagiato si trova in una delle navi quarantena al largo di Porto Empedocle.