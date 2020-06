Buongiorno News martedì 9 giugno 2020 – VIDEO

Tre casi di positivi asintomatici al Coronavirus sono stati registrati alla Sibeg di Catania, società che imbottiglia prodotti a marchio Coca cola.

Il dato è emerso dai 140 test sierologici fatti nell’ambito di un piano di prevenzione attuato dall’azienda a tutela della salute dei lavoratori. I tre casi hanno fatto scattare lo stato di emergenza, con il coinvolgimento delle autorità sanitarie competenti.

L’Asp di Catania ha fatto eseguire i tamponi, i cui risultati saranno noti tra due giorni.

La fabbrica resta aperta anche se è stata disposta ed eseguita l’ulteriore sanificazione del sito e stanno per essere eseguiti altri 100 test sierologici, sui dipendenti che non li avevano ancora fatti, e che saranno rifatti nei prossimi 15 giorni.

Arriva ad Agrigento la protesta per il trasferimento di migranti nel centro di accoglienza del Villaggio Mosè e che è stato trasformato in centro di quarantena.

La guerriglia urbana scattata domenica ha spinto cittadini, rappresentanti di associazioni, consiglieri comunali e lo stesso sindaco Firetto a prendere posizione contro il centro che si trova in un luogo residenziale, commerciale e turistico, a pochi passi dal mare e quindi non adatto ad ospitare questo tipo di struttura. La protesta, se non dovesse sortire subito una reazione istituzionale potrebbe venire portata ad altre sedi regionali e nazionali.

Spettacolare incidente nei pressi della Rotatoria degli scrittori lungo la Ss.640. Un uomo ha percorso contromano oltre un chilometro di strada, si è scontrato con una vettura, e senza fermarsi fugge via velocemente, omettendo di prestare soccorso. Gli occupanti di una Fiat Punto, nonostante l’impatto non hanno riportato gravi ferite, ma solo qualche lieve trauma.

Sul posto hanno effettuato i rilievi i carabinieri della Tenenza di Favara e del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento, i quali, hanno avviato le indagini per risalire all’auto pirata.

La Fortitudo Agrigento ha presentato richiesta ufficiale alla Federazione di un rinvio della data d’iscrizione alla serie A2, attualmente fissata per il 15 giugno.

“Abbiamo bisogno di tempo per tornare alla normalità – spiega il ds Cristian Mayer – siamo usciti dal lockdown da poco tempo ed ancora dobbiamo riprendere il ritmo, fare bene i conti e comprendere dove possiamo spingerci. La data fissata dalla federazione è troppo ravvicinata – aggiunge – se consideriamo che ancora non è stato pubblicato nemmeno il decreto sulla sponsorizzazione”.

Il ritorno alla normalità sarà lento quindi, tanto più che la Fortitudo sta lavorando, anche grazie alle donazioni dei tifosi, ad una raccolta fondi per alimentare il progetto.

Già una quarantina di tifosi hanno versato, a mezzo bonifico bancario, una quota di 500 euro per partecipare all’azionariato popolare.

L’ obiettivo è quello di arrivare a racimolare la somma di 150mila euro.