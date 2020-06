Acqua di traverso, cliente rischia di soffocare: salvato dal barista

Entra in un bar del centro di Agrigento, beve un bicchiere d’acqua e rischia di soffocare. Poi cade a terra privo di sensi. Protagonista un 55enne di Agrigento, residente a Villaseta. E’ successo, all’interno del Bar “Portapò”, nell’area di Porta di Ponte. Ad intervenire, immediatamente, Gianni Dalli Cardillo, uno dei titolari dell’attività lavorativa. Ha visto che il cliente non respirava più, l’ha afferrato dietro le spalle, sollevandolo da terra, e con quelle manovre, l’uomo ha espulso l’acqua. .

Un bicchiere d’acqua, che va di traverso, le immediate le difficoltà respiratorie. Può sembrare una sciocchezza, ma le conseguenze potevano essere drammatiche se nell’immediatezza non fosse intervenuto il barista. L’uomo si è ripreso ed è tornato a respirare normalmente, come riscontrato dal successivo intervento dal personale medico del 118, intervenuto sul posto, pochi attimi più tardi, con un’ambulanza.