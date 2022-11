Buon pari per il Licata al “Valentino Mazzola” di San Cataldo

Pareggio per il Licata in trasferta al “Valentino Mazzola” contro la Sancataldese: la sfida valida per 12^ giornata del campionato di Serie D girone finisce 0-0. IL TABELLINO:

SANCATALDESE (3-4-2-1): Dolenti; Maltese, Calabrese, Oppizzi; Garzia, Tourè, Giacinti, Brumat (70′ Torregrossa); Baglione, Tuccio (92′ Guadagnoli); Zerbo. A disp.: La Cagnina, Apostolos, Di Marco, Cutrona, Treppiedi, D’Agosto, Leonardi. All. Infantino.

LICATA (3-5-2): Valenti; Vitolo, Calaiò, Orlando; Pino, Mudasiru, Frisenna, Rotulo, Izco; Saito, Ouattara. A disp.: Sienko, Rubino, Puccio, Cannia, Ficarra, Cristiano, Marcellino, Pedalino, Baldeh. All. Romano.

ARBITRO: Migliorini di Verona (Macchi-Lo Calio).

MARCATORI: -.

NOTE: ammoniti Zerbo, Valenti, Brumat, Orlando, Vitolo, Mudasiru, v. all. Sclafani, all. Infantino.