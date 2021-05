Bunker pitturato a Cannatello, Sodano “in difesa” dei ragazzi della Trinacria

Il deputato nazionale, Michele Sodano, dice la sua dopo quanto accaduto a Cannatello, dove i ragazzi dell’associazione “Trinacria” , impegnati in un’azione di pulizia della zona, hanno pitturato il bunker lì presente. “I ragazzi della Trinacria hanno sempre svolto una preziosa azione di volontariato nel territorio- dice Sodano-.Gesti encomiabili, seri, mirati alla riqualificazione delle aree abbandonate dalle istituzioni locali e alla coesione sociale. Per questo motivo sono sempre stato al loro fianco e li ho supportati ogni qualvolta mi è stato possibile.

Se hanno commesso errore a Cannatello, di certo non si sottrarranno alle loro responsabilità, ma non diventino il bersaglio facile di quegli haters, spesso nascosti dietro profili falsi, che spendono centinaia di ore a trovare nemici da attaccare sul web e mai una di attivismo per la loro città.

Salvatore e gli altri ragazzi sono un esempio positivo per l’intera collettività, siano sempre più attenti, ma a margine di tutto, grazie.”