A Fontanelle una targa in memoria del giudice Falcone

I ragazzi del Comitato “Fontanelle insieme” hanno donato una targa in memoria del giudice Giovanni Falcone che è stata installata nell’aiuola circolare vicino alla parrocchia del quartiere. L’assessore comunale, Marco Vullo, nella giornata nazionale della legalità e a margine dell’incontro organizzato dal Comitato afferma: “Un’altra bella pagina mi da maggiori stimoli in una giornata emblematica come quella di oggi nel ricordo delle vittime di mafia e della legalità ad andare avanti in questo rapporto sinergico, collaborativo e vivace con i ragazzi del Comitato “Fontanelle Insieme” e con tutto il mondo dell’associazionismo. Abbiamo sposato subito l’iniziativa dell’installazione di questa targa nel ricordo di Giovanni Falcone, in un posto che ha un alto significato civile perché la sorella del Giudice, Maria aveva piantato un albero il 18 maggio del ’93 che appunto si chiama albero Falcone per ricordare la tremenda strage di Capaci.

L’amministrazione ha dato il suo contributo decespugliando e abbiamo migliorato l’area in questione, ma mi preme sottolineare l’impegno, la propositività dei ragazzi del Comitato e del lavoro straordinario che hanno intrapreso per Fontanelle.

Nel giro di dieci giorni, l’inaugurazione di Piazzetta Livatino anche oggi interessata all’evento, la targa in memoria di Falcone dimostra quanta voglia c’è di rilanciare il quartiere. Fontanelle ha dato l’incipit ma anche negli altri quartieri il feed-back con i cittadini e le associazioni sta producendo iniziative, attività,buone prassi che spingono tutti noi a fare sempre meglio .”