Sanità convenzionata: dopo la massiccia mobilitazione di Palermo arrivano i primi impegni dalla Regione. Confcommercio Salute, Sanità e Cura Agrigento: “Adesso servono atti concreti e tempi certi”

La grande manifestazione che ha portato oltre duemila operatori della sanità convenzionata davanti a Palazzo d’Orléans segna un punto di svolta nel confronto con il Governo regionale. Una mobilitazione ampia, compatta e determinata che ha riportato al centro dell’agenda politica criticità ormai non più sostenibili per l’intero comparto.

A seguito della protesta, una delegazione delle 14 sigle intersindacali della specialistica convenzionata è stata ricevuta dal capo di gabinetto del Presidente della Regione, Salvatore Sammartano, e dal capo di gabinetto dell’Assessorato alla Salute, Giuseppe Sgroi, intervenuto in rappresentanza dell’assessore Daniela Faraoni. L’incontro si è concluso con una serie di impegni che rappresentano un segnale positivo, ma che ora necessitano di una rapida traduzione in atti amministrativi.

La Regione ha annunciato che il budget 2025 sarà definito in tempi brevissimi, mentre quello del 2026 verrà assegnato già a febbraio. Confermata anche l’istituzione di un tavolo tecnico sui fabbisogni, ritenuto essenziale dalle sigle per programmare in base alle reali esigenze assistenziali delle province. È inoltre stata ribadita la presenza delle risorse destinate all’adeguamento delle tariffe e alla prevenzione: 15 milioni già inseriti nella manovra bis, nonostante l’impugnativa in corso, e 5 milioni immediatamente disponibili per le prestazioni preventive, con ulteriori fondi previsti per il 2026.

Le aperture sono state accolte favorevolmente, ma resta forte la richiesta di passare dalle parole ai fatti, dopo mesi di ritardi che hanno costretto molte strutture a sospendere le prestazioni in convenzione.

Presenti alla mobilitazione anche la presidente di Confcommercio Salute, Sanità e Cura Agrigento, Antonella Danile, che ha ribadito con fermezza la posizione del territorio:

«La straordinaria partecipazione registrata dimostra quanto la situazione sia ormai al limite della sostenibilità. Le strutture convenzionate sono un presidio irrinunciabile, soprattutto nelle aree interne e periferiche della Sicilia, dove spesso rappresentano l’unico accesso rapido alle prestazioni. Se i budget vengono esauriti con mesi di anticipo, il sistema si blocca e i cittadini restano senza risposte. Chiediamo alla Regione interventi urgenti, risorse adeguate e condizioni che permettano alle strutture di operare con dignità e continuità.»

Confcommercio Salute, Sanità e Cura Agrigento accoglie con cauta soddisfazione gli impegni assunti dal Governo regionale, ma sottolinea la necessità di una tempestiva formalizzazione delle misure annunciate, per evitare una crisi assistenziale senza precedenti. Le organizzazioni restano vigili e pronte a nuove iniziative qualora gli impegni non fossero rispettati in tempi certi.

