Agrigento riscopre il piacere di andare a teatro con eleganza, ma senza rinunciare alla comodità. La prima serale di “Il Vedovo” ha registrato il tutto esaurito al Teatro Pirandello, con un pubblico curato e sobrio, attento allo stile ma anche al clima: la serata era particolarmente fredda, con temperature scese fino a 9 gradi, e molti spettatori hanno preferito coprirsi un po’ di più, senza rinunciare al gusto del vestirsi bene.

In sala anche un parterre istituzionale e culturale di rilievo: il prefetto Salvatore Caccamo con la signora, il sindaco Francesco Miccichè con la moglie, il presidente della Fondazione Alessandro Patti con la signora e Andrea Cirino, vicepresidente della Fondazione accompagnato dalla moglie. Ma anche tanti professionisti, imprenditori, volti noti e persone in vista della città, a testimoniare come il Pirandello sia tornato a essere un luogo di socialità e identità cittadina. Una serata che ha confermato come il teatro sia tornato a essere un luogo di incontro, condivisione e identità cittadina. Agrigento c’era, con stile.

A rendere la serata ancora più speciale è stato lo spettacolo stesso: sul palco Massimo Ghini, protagonista brillante, affiancato dal figlio Daniele Ghini, un’accoppiata che ha portato energia, ritmo e una complicità scenica capace di conquistare la platea. Una commedia che omaggia Dino Risi senza mai imitarlo, mescolando satira, ironia e una regia che cattura lo spettatore dall’inizio alla fine.

