Per intrufolarsi nell’esercizio commerciale hanno praticato un buco nel muro divisorio con un negozio confinante ma il colpo fallisce. Ignoti malviventi, ieri notte, hanno preso di mira la gioielleria all’interno del centro commerciale “Il Porto“ di Corso Argentina a Licata. La cassaforte se pur forzata non sono riusciti ad aprirla. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia cittadina. Ad agire sarebbero stati almeno due o più malviventi.

Hanno realizzato un foro nella parete divisoria del negozio vicino e hanno avuto facile accesso alla gioielleria. Poi hanno preso di mira la cassaforte ma non sono riusciti a scardinarla. Quindi la fuga. Sul posto i militari dell’Arma e il personale della Scientifica per raccogliere eventuali tracce o altri elementi utili, che possano aiutare gli investigatori a risalire ai malfattori. I militari dell’Arma avrebbero già acquisito i filmati di impianti di videosorveglianza.

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