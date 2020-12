Vi presentiamo un dolce tipico natalizio il buccellato con il pistacchio di Raffadali realizzato da Cinzia Burgio ricetta inserita nel gruppo facebook ricette con il pistacchio di Raffadali.

Buccellato con granella di pistacchi di Raffadali. Per la frolla: 320 gr di farina 00, 320gr di farina di semola, 160 gr di zucchero, 160 gr di strutto, 2 uova, 10gr di ammoniaca, 1 bustina di lievito per dolci, 1 cucchiaino di essenza di vaniglia, latte quanto ne prende l’impasto. Per il ripieno (da fare in giorno prima). 500 gr di fichi secchi, 100gr di uvetta, 100gr di cedro e arancia candita, 100gr di confettura di fichi, 120gr di mandorle, 30gr di pistacchio di Raffadali, 130gr di cioccolato fondente, 2 bucce di mandarino, un cucchiaino di essenza di vaniglia, un cucchiaino raso di cannella e 100gr di vino Marsala. In planetaria inserire le due farine, lo zucchero e lo strutto, impastare fino ad amalgamare il tutto, inserire le uova, l’ammoniaca, il lievito e la vaniglia e procedere a bassa velocità aggiungendo il latte a filo fino a formazione della frolla. Versare l’impasto su un piano leggermente infarinato, lavorare velocemente con le mani e mettere coperto a pellicola in frigo per almeno mezz’ora. Per il ripieno mettere in ammollo in acqua calda per almeno 10 minuti i fichi secchi e in un’altra ciotola l’uvetta. Scolare i fichi, eliminare il piccolo e tritarli, strizzare bene l’uvetta e aggiungerla ai fichi. Inserire il cedro e l’arancia candita tritati e iniziare a mescolare, procedere inserendo la confettura, il cioccolato, le mandorle e il pistacchio di Raffadali sempre tutti tritati. Mescolare il tutto è aggiungere l’essenza di vaniglia, la cannella, le bucce di mandarino in pezzi ed infine il Marsala. Amalgamare bene, coprire e riporre in frigo per tutta la notte. Procedimento per la realizzazione della forma come in foto. Riprendere l’impasto e il ripieno. Stendere l’impasto con il matterello non troppo sottile, disporre il ripieno compattandolo a salsicciotto su un rettangolo di frolla, richiudere dal lato lungo con delicatezza e continuare a lavorarlo per assottigliarli. Richiudere i bordi fino a formare una ciambella. Controllare che sia ben sigillato e procedere con la decorazione. Aiutandovi anche con delle pinzette da ghiaccio o da zollette, incidere la frolla creando delle strisce verticali. Mettere in forno preriscaldato, statico, a 180 per circa 35/40 minuti o comunque fino a doratura della frolla. A parte sciogliere su un fornello un paio di cucchiai di marmellata. Spennellare sul dolce freddo e spolverare di pistacchio di Raffadali tritato. Buon appetito