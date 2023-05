Bruno Euronics si riconferma protagonista a Etna Comics con un ricco calendario di appuntamenti

Euronics, il gruppo italiano leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica, riconferma la sua partecipazione a Etna Comics. Sarà in particolare il socio Bruno Spa a presidiare l’appuntamento dedicato al fumetto, al gioco e alla cultura pop, in programma dall’1 al 4 giugno nel Centro Fieristico “Le Ciminiere” di Catania.

La partecipazione di Bruno Euronics alla XI edizione di Etna Comics conferma l’attenzione del retailer e dell’insegna al mondo gaming e la volontà di coinvolgere le nuove generazioni e i tantissimi appassionati di videogiochi attraverso momenti d’incontro emozionanti. La partnership con questa manifestazione attesta anche il sentimento di vicinanza che da sempre lega Bruno Spa al territorio siciliano.

Per tutta la durata della kermesse nei 200 metri quadrati dell’area experience di Bruno Euronics saranno in mostra le console e i videogame più amati e desiderati, che i visitatori della manifestazione catanese – dagli hard gamer agli appassionati fino ai più piccoli con le loro famiglie che avranno uno spazio Lego interamente dedicato – potranno sperimentare in prima persona in tante aree demo. Partner dell’iniziativa sarà Lenovo che metterà a disposizione desktop e laptop Lenovo Legion che mostreranno le potenzialità del gaming PC. Mentre i monitor e i Tv gaming Panasonic e i monitor gaming Odyssey Samsung coinvolgeranno i gamer in una dimensione e profondità di gioco unica. Uno shop corner permetterà inoltre di approfittare direttamente in stand delle offerte esclusive studiate da Bruno Euronics per Etna Comics.

Una presenza da vero protagonista quella di Bruno Euronics, anche grazie a un calendario di talent che sapranno catalizzare l’attenzione delle decine di migliaia di visitatori attesi alla kermesse. Lo stand ubicato in posizione centrale accanto al Palco Asian Wave sarà animato nel pomeriggio del 2 giugno da una esclusiva DJ set masterclass di Federico Doria. Il più influente youtuber e content creator italiano del mondo del djing terrà una sessione per gli aspiranti DJ, 50 i posti disponibili, per insegnare loro a muovere i primi passi nell’arte del mixaggio.

Imperdibili appuntamenti con seguitissimi ospiti che animeranno lo stand dall’1 al 3 giugno. Sono previsti ben quattro meet & greet dedicati ai seguitissimi talent Turi, vulcanico streamer sportivo, Jok3er, nome d’arte dello youtuber Simone Alessandrini, alla nota cosplayer e streamer Ramona “Monaschon” De Marco e all’astro nascente Noemi “Sober” Mortella, grande rivelazione del panorama femminile dei content creator oltre che grande appassionata del mondo comics. Occasioni imperdibili per il pubblico e per i fan che potranno incontrare da vicino i propri beniamini e confrontarsi con loro in appassionanti sfide multiplayer con i giochi più amati.

Bruno Spa conta in totale 35 punti vendita diretti, di cui 24 in Sicilia e 11 al di fuori dell’Isola con location in Calabria, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia e Lombardia e 22 punti vendita affiliati. L’azienda Bruno, fondata nel 1936, nel 2021 ha espresso un fatturato di 400 milioni di euro (Iva esclusa), giro d’affari che la pone al vertice tra le realtà imprenditoriali di elettronica di consumo a proprietà totalmente italiana, oltre che tra i principali player del canale dell’elettronica di consumo.