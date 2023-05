Realmonte, la villetta comunale sarà abbellita con opere d’arte del ceramista Ezzina Chokri.

Continua l’opera di restyling del centro di Realmonte. Ultimati i lavori, in corso, di consolidamento e riqualificazione della piazzetta adiacente al Municipio, secondo il progetto ideato dall’artista di origine realmontina, Rosalia Lattuca, ma milanese d’adozione e sviluppato tecnicamente dall’architetto Leonardo Schillaci, l’area urbana, sarà abbellita con le opere d’arte realizzate interamente a mano dal maestro ceramista Ezzina Chokri. Il progetto realizzato a titolo gratuito dai due professionisti, è stato ben accolto dal sindaco Sabrina Lattuca e dall’assessore Fugallo. La donazione ha consentito al Comune di avere un’opera d’arte a costo zero decimando gli oneri di realizzazione.

” Un progetto – ha evidenziato l’artista Lattuca- in cui l’elemento centrale è l’acqua come fonte di vita, che ha lo scopo di caratterizzare la villetta Comunale e restituire la maestosità del mar Mediterraneo al centro storico di Realmonte – Città della Scala dei Turchi”. È nostro dovere dare il nostro apporto alla comunità – aggiunge l’architetto Leonardo Schillaci- il tutto, con l’abilità di maestri ed artigiani che stanno realizzando interamente a mano le opere”.

“Work in progress…un lavoro minuzioso e una manifattura sicula che coniuga tradizione e innovazione- dice il sindaco Sabrina Lattuca- Voglio ringraziare chi ha creduto in questo progetto, e, soprattutto, l’artista Lina Lattuca, che ha donato alla comunità il suo grande lavoro, l’architetto Leonardo Schillaci, che lo ha sviluppato dal punto di vista tecnico e lo sta seguendo giorno dopo giorno insieme all’artista, il Maestro Ezzina Chokri che sta realizzando – interamente a mano – maioliche siciliane e sculture e quanti hanno collaborato.”