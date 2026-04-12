Nessun dubbio sulla natura dolosa dell’incendio che ha danneggiato un’autovettura parcheggiata a pochi metri da via Cansalamone, a Sciacca. L’allarme è scattato a notte fonda, quando le fiamme hanno aggredito l’Alfa Romeo Giulietta, di proprietà di un pensionato sessantenne di Sciacca ma in uso al figlio trentacinquenne disoccupato.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento. Idranti alla mano hanno spento il rogo. I carabinieri di Sciacca si stanno occupando delle indagini. Trovate tracce di liquido infiammabile che lasciano ipotizzare la natura dolosa dell’evento.

La Procura di Sciacca, ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, con l’ipotesi di danneggiamento a seguito d’incendio.

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