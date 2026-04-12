La Polizia di Stato ha messo a segno una brillante operazione nel contrasto al traffico, smercio e consumo di droga, anche sulla base delle direttive impartite dal questore Tommaso Palumbo. Tolto dal mercato un ingente quantitativo di cocaina. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Agrigento e i loro colleghi del Commissariato di Palma di Montechiaro, hanno rinvenuto e sequestrato cocaina purissima, del peso di circa 1 chilo e 200 grammi.

Trovati e sequestrati anche poco meno di 350 munizioni di vari calibri e materiali per il taglio e il confezionamento della droga.

Arrestato un ventiseienne, Giovanni Brunetto, palmese, accusato di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’indagato, difeso dall’avvocato Santo Lucia, dopo le formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Agrigento, è stato accompagnato alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo”, in attesa di comparire davanti al gip per l’udienza di convalida dell’arresto.

Il ritrovamento di droga e munizioni in un terreno tra i territori di Naro, Camastra e Palma di Montechiaro. Effettate numerose perquisizioni in abitazioni, case di campagna, veicoli, magazzini e terreni rurali.

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