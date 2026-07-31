Un incendio è divampato in un terreno dove sono presenti numerosi gabbioni contenenti zolfo sulla strada statale 122 in contrada Fegotto in territorio di Favara. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno spento l’incendio e i carabinieri della Tenenza di Favara. e su analoghe situazioni future che potranno riguardare il territorio di Favara – afferma il sindaco di Favara Antonio Palumbo -. Dopo il rogo ci è giunta una richiesta di supporto da parte dei vigili del fuoco per spegnere gli ultimi focolai che stanno riguardando quello che dovrebbe essere materiale inerte”.

“Abbiamo attivato il Coc – continua il primo cittadino – e chiesto immediati interventi ad Anas, proprietaria della strada e delle infrastrutture affinché provvedano a risolvere la situazione anche alla luce della relazione Arpa che ha accertato la ‘presenza di fumi residui con forte odore derivante dalla combustione dello zolfo presente nell’area interessata dall’incendio con conseguente sviluppo di SO2 e/o SO3’”.

“Sempre su suggerimento di Arpa consigliamo nella zona più immediatamente circostante all’area interessata dall’incendio di evitare la permanenza in spazi aperti e la chiusura degli infissi delle abitazioni più vicine fino a che non sarà del tutto scomparso il fumo. Chiederemo ad Anas di prevenire il ripetersi di episodi simili in futuro”, conclude il sindaco.

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